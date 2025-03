Anteprima24.it - Cusano Mutri, l’opposizione: “Tempi infiniti per il completamento della strada tra Via Pietà e Via Colle della Croce”

Tempo di lettura: 2 minuti«I Consiglieri Comunali del gruppo di minoranza “Nuova” Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo hanno presentato un’interrogazione al Sindaco, la n. 18/2025, altresì pubblicata sulla pagina Facebook del gruppo, per chiedere chiarimenti e sollecitare ildei “lavori di realizzazionedigamento tra viae via Largo”, consegnati all’impresa appaltatrice il 14 giugno 2021 e ancora sospesi dal 25 luglio 2024.Alla identica richiesta, di qualche mese fa, il Sindaco ha risposto che la sospensione era giustificata dalla previsione di ondate di calore potenzialmente dannose per i lavoratori e dalla necessità di spostare un palo e la relativa rete Tim/Open Fibre, intervento che ad oggi non è stato ancora eseguito dalle compagnie competenti.