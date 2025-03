Sport.quotidiano.net - Cus, vernice per il triathlon. Primo atto con tante novità

Ai nastri di partenza la nuova stagione agonistica del Cus Ferrara, con ilimpegno del 2025 previsto per il 16 marzo nel duathlon sprint città di Forlì, gara valevole per il Campionato Regionale Fitri. Molte lerispetto allo scorso anno già ricco di risultati eccellenti. In primis, il rinnovo dei responsabili di settore, con Davide Peschiaroli che succede a Carlo Trevisan nel ruolo di referente di squadra, coadiuvato dai tecnici federali Serena Guagliata e Roberta Scabbia e dal responsabile della logistica Paolo Celeghini. A loro si aggiungono Mirco Bertasi, figura storica delcussino e il centese Alessio Balboni. Cambio di rilievo anche alla guida degli allenamenti di nuoto, al centro tecnico di Via Liuzzo, con Gianluca Orlandi che subentra a Carlotta Galli.