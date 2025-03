Ilgiorno.it - Cura dei giardini. Avanti fino ad aprile

Il programma di manutenzione straordinaria del verde pubblico, iniziato in febbraio, si protrarràalla fine die prevede un investimento di circa 130mila euro. Le operazioni comprendono la potatura, l’abbattimento di alberi compromessi (piante morte) e le nuove piantumazioni. In particolare, il progetto prevede l’abbattimento di 39 piante e la messa a dimora di 10 nuovi alberi in via Dandolo. "Gli interventi sono stati pianificati secondo precise priorità operative - spiega la vicesindaco reggente, Cristina Borroni-. I lavori sono partiti con le potature, che devono essere completate entro la fine di marzo durante il periodo di fermo vegetativo delle piante, per poi proseguire con gli abbattimenti necessari. Il cronoprogramma è partito dai viali principali, come viale Don Minzoni e viale Borri, per poi estendersi alle vie secondarie e ai parchi cittadini.