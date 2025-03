Ilcampoonline.it - Cultura ed eventi a Soliera, opportunità di partnership

Leggi su Ilcampoonline.it

Il Comune die la Fondazione Campori annunciano l’apertura delle sponsorizzazioni per le iniziative,e manifestazioni delle annualità 2025-2026, attraverso un documento di “di” e il relativo avviso pubblico. Un’unica per imprese, enti e associazioni che desiderino contribuire alla crescitale, sociale ed economica del territorio, accrescendone l’attrattività, rafforzando al contempo la propria visibilità e il legame con la comunità.In coerenza con le linee di mandato 2024-2029, l’amministrazione comunale intende valorizzare il profilole della città attraversodi rilievo come Arti Vive Festival, la secolare Fiera di, la manifestazione autunnale Il Profumo del Mosto Cotto, le mostre d’arte del Castello Campori, il progetto di arte urbana e le iniziative di marketing territoriale.