Cujo | Netflix al lavoro su un nuovo adattamento da Stephen King

Leggi su Cinefilos.it

alsu undaha stretto un accordo per trasformare il romanzo bestseller diin unlungometraggio. Roy Lee è il produttore e si rivolgeranno immediatamente agli autori.Il romanzo, pubblicato originariamente nel 1981, è stato trasformato per la prima volta in un thriller nel 1983 con Dee Wallace nel ruolo di una madre disperata che vuole proteggere il figlio da un San Bernardo di 90 chili, un tempo amichevole, che è stato morso da un pipistrello rabbioso e si è trasformato in un segugio feroce e calcolatore che lascia una scia di cadaveri. La mamma e suo figlio rimangono bloccati nella sua piccola auto che non si avvia e le loro scelte sono combattere con il segugio rabbioso di grandi dimensioni o rischiare un colpo di calore in un’auto che si sta surriscaldando.