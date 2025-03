Universalmovies.it - Cujo | Il romanzo di Stephen King in un film Netflix

Il romanzierepotrebbe presto vedere una sua celebre opera al cinema (o meglio su), stiamo parlando diuscito nel lontano 1981.Divenuto un cult della letteratura, ad oggi ancora apprezzato dalle nuove generazioni,sta per diventare il nuovo oggetto del desiderio del colosso dello streaming. Secondo fonti ben informate, infatti, consembra essere presente nel progetto anche il produttore Roy Lee (IT di Muschietti, di Barbarian, Companion e mille altri horror). Le fonti rivelano inoltre che al momento sarebbe partita la ricerca degli sceneggiatori.Sarà nostra premura aggiornarvi in seguito.è stato uno dei primi romanzi diad aver ottenuto un adattamento cinematografico al pari di “Carrie” e “Le notti di Salem” e “Shining“.