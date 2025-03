Ilgiorno.it - Cuggiono, 140 dosi di cocaina in auto: tentano la fuga ma sbagliano strada e finiscono in un vicolo cieco. Arrestati tre spacciatori

(Milano) – Trasportavano in140di, pronte per entrare nel mercato del territorio, ma hanno incrociato i carabinieri di una pattuglia che, interrotto un tentativo di, hanno fermato l’vettura, arrestando infine i tre occupanti, tutti residenti nel territorio, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto ha avuto inizio nel territorio di, dove nel pomeriggio di ieri, 11 marzo, nella zona di via Foscolo, a poca distanza dalle scuole medie del paese, la pattuglia in servizio ha incrociato una Seat Leon con a bordo tre persone, subito giudicate sospette, due delle quali già conosciute ai militari. I carabinieri si sono dunque accostati all’, intimando al conducente di fermarsi a latoper i controlli del caso.