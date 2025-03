Nerdpool.it - Crusader Kings 3: Capitolo IV porterà la più grande espansione del gioco

Leggi su Nerdpool.it

Paradox Development Studio annuncia ilIV perIII, il suo acclamato grand strategy RPG a sfondo medievale, promettendo un’di portata epica. Il nuovo, guidato dall’“All Under Heaven”, non solo estende i confini geografici del mondo difino all’Asia, ma introduce anche una serie di contenuti aggiuntivi e un aggiornamento gratuito che andranno ad arricchire l’esperienza diper tutti gli appassionati.Con ilIV,III si prepara a varcare nuove frontiere, invitando i giocatori a esplorare le dinamiche di potere e le culture del lontano Oriente. L’“All Under Heaven” rappresenta il culmine di questo ambizioso progetto, portando per la prima volta nella serie regioni come Cina, Giappone e Sud-est asiatico, ognuna con le proprie peculiarità storiche e strategiche.