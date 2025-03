Noinotizie.it - Crollo di Bari: famiglia con due figli piccoli perde la casa comprata tre anni fa, raccolta fondi Gofundme

Di seguito un comunicato diffuso da:“Neldella palazzina avvenuto amercoledì 5 marzo, io, mio marito e i miei due bambini, Emanuele di duee Gabriele di sette, abbiamo perso per sempre la nostra unica”.L’iniziativa solidale lanciata suda Dzina Bakunovich ha raccolto duemila euro in due giorni.“Abbiamo acquistato laappena nel 2022 con tanti sacrifici e con un mutuo di 30che dovremo continuare a pagare oltre a tutti i costi degli avvocati che dovremo sostenere. Nelsi è fortemente danneggiata anche la nostra auto che era parcheggiata sul marciapiede di fronte”, racconta.“Siamo vivi e questa è la cosa che conta di più perché per poco non abbiamo rischiato di rimanere sepolti sotto le macerie. Ora non abbiamo più nulla – prosegue – tutta la nostra vita è sotto le macerie, inclusi i ricordi dei nostriche ormai abbiamo irrimediabilmente perso”.