Anteprima24.it - Crollo a Ingegneria, gli Architetti: «Su manutenzione edifici serve cambio di passo»

Tempo di lettura: 3 minuti«Ildel soffitto in una facoltà dia Napoli è un segnale d’allarme che non possiamo ignorare. Più che un semplice incidente, è il sintomo di un problema ben più grande: la mancanza cronica dinei nostri, siano essi pubblici o privati. Ogni giorno, viviamo e lavoriamo in strutture che, se trascurate, possono diventare pericolose». È quanto afferma Antonio Cerbone, tesoriere dell’Ordine deglidi Napoli e provincia e coordinatore regionale del CAR (Coordinamento attività regionali) della Struttura tecnica nazionale (STN) della Protezione civile.«Prendersi cura deglinon è solo una questione tecnica, ma un atto di responsabilità verso chi li abita. La, sia ordinaria che straordinaria, non è un lusso, ma una necessità per garantire sicurezza e durabilità.