Crolla una palma in piazza a Genova, donna muore schiacciata

Unaè morta dopo essere statada una. L’albero èto inPaolo Da Novi, nel quartiere della Foce, poco dopo le 14.30 e ha colpito la vittima. Inutile l’intervento della Croce Bianca, arrivata sul posto insieme all'automedica inviata dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco per liberare il corpo dellae i carabinieri e la polizia locale per accertare la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, il possibile stato di deterioramento della pianta o eventuali fattori esterni che potrebbero averne compromesso la stabilità. Stando alle prime informazioni la vittima è unadi circa 50/60 anni ma ancora non si conoscono i dettagli sulla sua identità.