Ilfattoquotidiano.it - Crolla il solaio di un’aula dell’Università Federico II di Napoli: paura durante gli esami

Tragedia sfiorata indella sede di piazzale Tecchio all’UniversitàII di, nel quartiere Fuorigrotta. Nel pomeriggio di ieri martedì 11 marzo, alle 15 circa, è ceduta una porzione didell’aula Disegno al primo piano del plesso. Gli studenti, seduti ai banchi, avevano iniziato un esame da circa 10 minuti. Il crollo dei calcinacci è seguito a scricchiolii e alla caduta di polvere bianca dal soffitto, segnali che hanno allarmato i ragazzi, come si legge dalle ricostruzioni fatte da una studentessa aToday: “Una mia collega ha iniziato a correre e dietro di lei c’era un’altra studentessa, sulla sedia a rotelle, che è andata nel panico perché temeva di non riuscire a spostarsi”.Fortunatamente la ragazza in sedia a rotelle è stata salvata tempestivamente da una collega, prima che l’aula venisse definitivamente evacuata.