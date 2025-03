Unlimitednews.it - Critical Medicines Act della Commissione UE, proposta di regolamento in chiave anti-carenze

ROMA (ITALPRESS) – Riforma degli appalti, nuove regole su aiuti di Stato e misure finanziarie dedicate ai progetti strategici per la produzione di farmaci critici in UE, solidarietà sulle riserve strategiche di medicinali: questi gli ingredienti principaliricetta stilata dallaUE nelladiAct adottata rispettando l’impegno formulato da Ursula von der Leyen di un intervento in materia nei primi cento giorni del suo secondo mandato.IlAct si aggiunge alla revisionelegislazione farmaceutica europea affrontando le cause economiche e industriali delledi medicinali in linea con i recenti studie con il rapporto strategicoAlliance, la piattaforma di consultazione partecipata da autorità nazionali, industria farmaceutica, società civile e comunità scientifica, lanciata da Hera (Health Emergency Preparedness and Response) nel 2024 per suggerire possibili strategie.