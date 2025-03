Lanazione.it - Crac della Lucchese Libertas 1905. Chieste tre condanne e un’assoluzione

Leggi su Lanazione.it

Sono arrivate le ridel pm al processo per ilAsdichiarata fallita nel giugno 2019, che vede imputati quattro ex amministratori rossoneri: i lucchesi Carlo Bini, di 79 anni e Arnaldo Moriconi (foto) di 80 anni e i romani Aldo Castelli, di 65 e Umberto Ottaviani, di 73, subentrati in società dal dicembre 2018. Per Moriconi il pm Antonio Mariotti ha chiesto una condanna a 2 anni di reclusione, ritenendo parzialmente attenuata la sua posizione in seguito al pagamento di circa 800mila euro al Tribunale delle Imprese. Per Carlo Bini chiesta una condanna a 2 anni, riconoscendolo estraneo ad alcune contestazioni. Stessa richiesta anche per Umberto Ottaviani. Infine, il pm ha chiesto l’assoluzione da tutte le accuse per Aldo Castelli. I reati contestati in concorso a tutti erano quelli di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, legati a varie specifiche contestazioni.