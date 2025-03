Covid-19, possibile identificare rapidamente pazienti ad alto rischio

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Provate ad immaginare che un microbo precedentemente sconosciuto – nuovo per le nostre difese immunitarie – emerga improvvisamente e si diffondain tutto il mondo, causando la morte di milioni di persone oltre ad un totale collasso economico dovuto alla sospensione della maggior parte delle attività lavorative praticamente ovunque.Immaginate però che la comunità scientifica sviluppi in tempi record un potente vaccino contro il piccolo microorganismo. Come fareste a scegliere chi dovrebbe essere vaccinato per primo? A capire chi è addi sviluppare la forma grave della malattia mortale? A capire chi deve essere protetto con maggiore priorità? Se la storia sembra familiare, è esattamente quello che è successo con la recente pandemia di-19 dovuta all’infezione da SARS-CoV-2.