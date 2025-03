Ilfattoquotidiano.it - “Costretti a nascondere i figli e a vivere in una villa bunker”: l’incubo di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez dopo le minacce ricevute

Sembrava un idillio, quello della famiglia diin Arabia Saudita. Invece, a poco più di un anno dal trasferimento a Riad, dove il calciatore gioca con l’Al Nassr, emergono indiscrezioni su “gravi e persistenti” che avrebbero costretto la coppia a blindarsi. Secondo Nova Gente,e la compagnaavrebbero ridotto al minimo le apparizioni pubbliche e assunto sei nuove figure per la sicurezza, a tutela dei loro cinque. Non solo. Secondo quanto riferito dai giornali portoghesi, Cr7 e la famiglia avrebbero traslocato in unafortificata, dotata di misure di protezione estreme, che alcuni hanno descritto come un vero e proprionon solo avrebbe ridotto drasticamente le uscite, sia per lavoro che per le occasioni mondane, ma ha iniziato da qualche tempo anche a coprire i volti dei suoicon emoji a forma di cuore nelle foto pubblicate sui social, cosa che è stata interpretata come un chiaro segnale da molti.