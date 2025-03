Inter-news.it - Costacurta elogia Dumfries: «Che crescita. Ricordo un episodio!»

Alessandro Costacurta si è espresso in merito all'evoluzione di Denzel Dumfries in maglia Inter, ricordando un episodio avvenuto anni fa. IL RAGIONAMENTO – Alessandro Costacurta ha così parlato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Feyenoord, esaltando il capitano nerazzurro del match Denzel Dumfries: «Mi ricordo, un paio d'anni fa durante un'Inter-Torino, che Dumfries aveva sbagliato così tanti stop da essere un po' beccato dal pubblico. La mattina successiva lo trovai in un centro sportivo a ricevere i cambi di campo di un suo amico per provare a migliorare questo fondamentale. Sono rimasto impressionato dalla sua volontà di migliorarsi».