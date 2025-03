Internews24.com - Costacurta e l’aneddoto su Dumfries: «Dopo una partita sbagliata l’ho visto fare questo»

di Redazionesi è espresso sul momento di, svelando un curioso retroscena sull’esterno nerazzurroBillysi è espresso così sul momento di, svelando un curioso aneddoto sull’esterno olandese, le dichiarazioni del calciatore dell‘Inter:LE PAROLE – «Credo due anni fa,unain cui sbagliò tanti cross e stop, lo vidi in un centro sportivo mentre si stava allenando sui cambi di gioco con un amico per migliorare in quel fondamentale che l’aveva tradito la sera prima – il ricordo dell’ex difensore del Milan -. Io sono rimasto impressionato dalla sua applicazione e alla voglia di migliorarsi, probabilmente i mugugni dei suoi tifosi della sera prima lo avevano ferito»Inter Feyenoord,ha commentato così la prestazione dei suoi compagni: «È stata una bella, una grande serata per noi, sono contento che andremo ai quarti, giocheremo contro il Bayern che è una grande squadra.