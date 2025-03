Anteprima24.it - Costa d’Amalfi, non decolla solo la visione di certe componenti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloIlha neppure un anno di “nuova vita” eppure ha già superato clamorosamente ogni più rosea prenumerica. Sei vettori di linea internazionali (British Airways, EasyJet, Volotea, Ryanair, Wizzair e Vueling) per un totale di diciassette collegamenti ed una compagnia charter che ha già programmato i voli per la stagione estiva. Senza contare l’aviazione generale che, tra tariffe concorrenziali (Salerno è sul podio tra gli scali più “economici” in Italia) e rapidità di operazioni e trasporto, ha puntato con decisione sul secondo aeroporto campano.Tutto, insomma, sembra convergere con decisione verso il definitivo decollo – dopo pochi mesi di rodaggio – dello scalo internazionale di Pontecagnano che, tra pochi mesi, vedrà anche l’inaugurazione della nuova aerostazione per i voli privati che, durante la fase di costruzione della nuova struttura per i voli di linea, verrà impiegata come soluzione temporanea per tutte le compagnie aeree.