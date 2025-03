Liberoquotidiano.it - "Così è morto Maradona, ecco l'orrore": la foto che scandalizza l'Argentina

Una, in grado dire l'opinione pubblica. Quella con cui si è aperto il processo sulla morte di Diego Armando. Nella prima udienza di un processo che dovrebbe durare per almeno cinque mesi, con 100 testimoni in ballo, il procuratore Patricio Ferrari, nella parte dell'accusa, ha mostrato unadel calciatore argentino al momento della morte, il 25 ottobre 2020. Un gesto accompagnato da queste parole: "Èche", di fronte al Tribunale Penale di San Isidro. Immagini che lasciano di stucco, e che mostrano il ‘Pibe de Oro' steso su un lettino, con la pancia gonfia in maniera anormale e un tubo in bocca. Un segno quest'ultimo del tentativo disperato di salvargli la vita. Secondo Ferrari,è stato trasferito nella sua casa nel quartiere privato di San Andrés Tigre, dopo l'operazione per un ematoma subdurale dal neurochirurgo Leopoldo Luque, principale imputato nel processo, senza essere in pieno uso "delle sue facoltà mentali" e senza poter prendere decisioni sulla sua salute.