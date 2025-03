Quotidiano.net - "Così è morto Diego". Foto choc di Maradona, tensione al processo

"Guardate,", ha affermato ieri alil pm Patricio Ferrari mostrando ladel cadavere di ‘El Diez’ estremamente gonfio. "Chiunque tra gli imputati affermi che non aveva compreso quello che stava succedendo asta chiaramente mentendo. Le sue condizioni erano evidenti", ha aggiunto il magistrato con enfasi. E mentre il pm continuava ad esibire la, tenendola ben in alto, le figlie Dalma e Giannina sono scoppiate in lacrime, poi consolate dalla sorella Jana. La drammatica scena, diventata virale e rimbalzata ai quattro angoli del mondo, è andata in onda nella diretta streaming deltrasmessa dalla Corte Suprema della provincia di Buenos Aires sul suo canale ufficiale Youtube. Ilvede sul banco degli imputati, con l’accusa di omicidio semplice con dolo eventuale, l’intero staff medico che aveva in cura il campione argentino nei suoi ultimi giorni di vita.