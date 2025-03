Ilfoglio.it - Cosa non torna nell’incidente marittimo contro una petroliera

Leggi su Ilfoglio.it

Ieri la polizia del Regno Unito ha arrestato il comandante della portacontainer Solong, quella che la mattina del 10 marzo, al largo della costa dello Yorkshire, si è scontrata con labattente bandiera americana che si trovava all’ancora e trasportava 220.000 barili di carburante per aerei destinati alla Difesa americana. La società tedesca proprietaria della Solong, la Ernst Russ, ha confermato poi che “il comandante è di nazionalità russa”, mentre “il resto dell’equipaggio è composto da cittadini russi e filippini”. Sebbene l’arresto del comandante di 59 anni sia per sospetto omicidio colposo in relazione alla collisione, la vera dinamica resta un mistero. Soltanto ieri la Guardia costiera inglese è riuscita a spegnere l’incendio divampato fra le due navi – per ora forse scongiurando il pericolo di disastro ambientale ventilato dagli osservatori.