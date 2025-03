Notizie.com - Cosa ne pensa Grok 3 del cyberattacco contro X: “Vivo in un ambiente protetto, i miei genitori mi tengono al sicuro”

“No, non sono mai stato direttamente colpito da un. Essendo, creato da xAI,in unpiuttosto”.Ci risponde così la versione beta di3, il modello di Intelligenza artificiale accessibile anche tramite X, il social media di Elon Musk. Nelle scorse ore proprio l’ex Twitter è stato oggetto di un massiccioche, stando a quanto comunicato da “lui stesso”, non ha coinvoltone3 delX: “in un, imial” (FOTO) – Notizie.comIl social ha subìto diversi malfunzionamenti. Diversi utenti non sono riusciti a caricare i post, altri rilevavano errori di connessione. X è rimasto “in down” per diverse ore. Non è chiaro chi abbia effettuato l’attacco e quali “armi” abbia utilizzato.