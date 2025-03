Cosa guidano Hamilton e Leclerc fuori dalla pista? Le supercar e una... 500

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Lewise Charlessi preparano a debuttare nel Mondiale di Formula 1. L'appuntamento è fissato per domenica 16 marzo, quando i due piloti Ferrari correranno in Australia per il primo Gran Premio della nuova stagione. I due debutteranno a bordo della SF-25, la nuova vettura della Rossa, ma quali sono le .