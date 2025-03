.com - Cosa guidano Hamilton e Leclerc fuori dalla pista? Le supercar e una… 500

Leggi su .com

(Adnkronos) – Lewise Charlessi preparano a debuttare nel Mondiale di Formula 1. L’appuntamento è fissato per domenica 16 marzo, quando i due piloti Ferrari correranno in Australia per il primo Gran Premio della nuova stagione. I due debutteranno a bordo della SF-25, la nuova vettura della Rossa, ma quali sono le macchine chenon ha mai nascosto di apprezzare da tempo il marchio Ferrari, tanto da aver acquistato una SF90 Stradale,dell’azienda di Maranello, dotata di motore ibrido da mille cavalli. Lewis possiede nel suo garage altre due Ferrari, una coupé e una cabrio, una delle prime a utilizzare un motore ibrido che può arrivare fino a 800 cavalli e 350 chilometri orari di velocità di punta. Non solo Ferrari però per Lewis.