Cosa faccio ogni sera prima di dormire | il macabro rituale di Pupi Avati lascia Fazio senza parole

Dal Regalo di Natale alla fregatura di Carnevale o giù di lì. A Che tempo che fa sul Nove arriva ospitee la sua è qualdi più di una intervista. Assomiglia a un confessionale,troppi cerimoniali. Intimo, leggero, informale e delicato, come molti dei suoi film. Tra momenti di ilarità e altri amari, ma mai disperati, il regista bolognese che ha compiuto 86 anni lo scorso novembre parla di sé attraverso il suo cinema e non solo. Il momento clou dellata? Arriva quando spiazza Fabiocon una richiesta perlomeno insolita. «Considerato il grande ascolto di questo programma, ne approfitto», premette l'autore dell'ultimo L'orto americano. «Mi è capitata unaparticolare. Magari qualcuno dei presenti o qualcuno a casa è coinvolto.». Il conduttore e il pubblico in sala ascoltano in silenzio, qualcuno trattiene il fiato.