Cosa erano i Fireside Chat di Roosevelt i discorsi radiofonici del presidente americano?

s, letteralmente i colloqui al caminetto, sono una serie ditenuti daldegli Stati Uniti Franklin Delanotra il 1933 e il 1944. Questi interventi hanno rappresentato una svolta nella comunicazione politica. Per la prima volta, infatti, un leader ha utilizzato la radio per stabilire un rapporto diretto e personale con i cittadini. In un periodo di profonda crisi, tra la Grande Depressione e la Seconda guerra mondiale, dunque,riesce a trasmettere fiducia e rassicurazione a milioni di americani, rafforzando il legame tra il governo e il popolo.Quando diventanel 1933, gli Stati Uniti stanno affrontando una crisi economica senza precedenti iniziata con il crollo della Borsa di Wall Street nel 1929. Milioni di persone sono senza lavoro, le banche falliscono e la fiducia nel governo è ai minimi storici.