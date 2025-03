Oasport.it - Cosa deve fare Federica Brignone per vincere la Coppa del Mondo generale a La Thuile: l’impresa si complica

La cancellazione della discesa di Laportaad un passo dalla conquista delladeldi sci alpino 2024-2025: l’azzurra vanta 322 punti di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, ma ora mancano soltanto 6 gare alla conclusione della stagione.Allo stesso tempo, però, ora è più difficile che l’aritmetica conquista arrivi nella tappa di La, in Italia, dato che al momento proveranno ad essere disputate soltanto due gare, ovvero i due superG, in programma giovedì 13 e venerdì 14 marzo.Essendo saltata una delle tre gare previste, dunque,resta con 322 punti di margine su Gut-Behrami, con sole due gare da disputare in Italia: l’azzurra nei due superG previsti dovrebbe guadagnare 79 punti sull’elvetica per festeggiare in casa.Sofia Goggia non è più padrona del proprio destino: la beffa della cancellazione della discesa a LaPer farlo, ad esempio, l’azzurra dovrebbeentrambe le gare con la svizzera terza in entrambe le circostanze.