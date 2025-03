Puntomagazine.it - Corso Umberto I: brandisce e lancia bottiglie di birra anche contro i poliziotti. Arrestato dalla Polizia di Stato

20enne per resistenza, lesioni e furto: danneggia auto dellae aggredisce passanti conNel pomeriggio di ieri, ladiha tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni un 20enne nato in Germania senza fissa dimora che è, altresì, denunciato per furto e danneggiamento.Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio dillo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti inI per la segnalazione di una persona molesta.Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un fuggi fuggi generale ed un soggetto che stava brandendo delledi; quest’ultimo, alla vista dei, ne scagliava unal’auto di servizio danneggiandola.