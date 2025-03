Spazionapoli.it - Corsi e ricorsi storici, Conte può contare su un giocatore: la storia non mente

Il tecnico azzurro ha unchiave, c’è un episodio chiaro: è il simbolo del momento azzurro.Contro il Venezia il Napoli avrà la possibilità di dimostrare che il momento di difficoltà è stato del tutto superato. La crisi di vittorie, durata oltre un mese, terminata con il trionfo casalingo contro la Fiorentina. Una una delle migliori prestazioni messe in campo dall’inizio della stagione.Ma se da un lato quella con il Venezia può sembrare una partita “facile” per gli uomini di Antoniodall’altro si tratta di un match pieno di insidie. Reduce da tre pareggi consecutivi, il Venezia sembra punto ad affrontare gli azzurri, magari cercando un’impresa che potrebbe addirittura riaprire la lotta salvezza e complicare di parecchio i piani del Napoli.La prestazione messa in campo con a Fiorentina va ripetuta, provando magari a fare affidamento su unchiave che nelle ultime partite si sta prendendo la scena.