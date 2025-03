Bergamonews.it - Corsa Scudetto: la tabella di Inter, Atalanta e Napoli. Conte ha il calendario più semplice (sulla carta)

Lacontinua. O anche “unacontinua”. Lo 0-4 con cui l’ha espugnato l’Allianz Stadium ha spazzato tutti i dubbi: al momento, sono in tre a lottare per lo. Con la Dea, terza a 58 punti, ci sono il(quota 60) e l’capolista a 61, mentre i bianconeri rimasti a 52 sono ormai lontani. Ed è il momento dei calcoli, delle tabelle. Basandoci su un criterio oggettivo come quello dei punti accumulati dopo 28 giornate dalle avversarie, ilmeno difficile lo ha davanti a sé ildi Antonio, che sfiderà solo due delle prime dieci della classifica (per come stanno le cose): Milan e Bologna. Per poi avere sette squadre della parte destra nelle ultime sette giornate. Certo, non è detto che sia effettivamente un vantaggio, visto che diverse squadre potrebbero arrivare a doversi giocare la salvezza nella parte finale della stagione, quindi con un netto aumento del tasso di difficoltà.