Juventusnews24.com - Convocati Juventus Next Gen per il Sorrento: Adzic è un punto fermo, c’è un recupero rispetto alla sfida contro l’Avellino! La lista ufficiale

di RedazioneNews24Gen per il, ecco i nomi che Massimo Brambilla ha deciso di chiamare per lai campani, prevista per oggi alle 18:30LaGen torna a calcare i campi del girone C della Serie C. Oggi, mercoledì, 12 marzo 2025 alle ore 18:30 va di scena lail. In vista di questa partita, Massimo Brambilla può contare sull’estro die suldi Puczka. Ecco lacompleta.GEN PER IL3 Afena Gyan5 Macca6 Comenencia9 Mancini11 Cudrig13 Poli23 Scaglia F.24 Citi25 Scaglia S.26 Gil Puche27 Cat Berro28 Owusu30 Daffara31 Puczka33 Perotti34 Turco40 Villa44 Deme4546 Turicchia73 Faticanti74 Papadopoulos79 Semedo99 PietrelliLeggi sunews24.