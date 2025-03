Anteprima24.it - Contursi Terme, dal 21 al 23 marzo il viaggio sul treno storico delle Ferrovie dello Stato

Tempo di lettura: < 1 minutoUntra storia e bellezza, alla scoperta dei piccoli borghi dell’entroterra della Valle del Sele, del Tanagro e degli Alburni, che da Napoli centrale raggiungeràe viceversa.È quanto accadrà dal 21 al 232025, nel salernitano dove sarà da Napoli centrale, facendo tappa nelle stazioni di Pietrarsa-S. Giorgio A Cremano, Pompei, Salerno e Battipaglia con arrivo ae viceversa, sarà possibile viaggiare nel tempo salendo a bodo della locomotiva elettrica con carrozze Centoporte degli anni ’30, e Carrozze Corbellini degli anni ’50 con bagagliaio. Unnel tempo, grazie all’iniziativa promossa in occasione del convegno sui Piccoli Borghi Termali d’Italia che si terrà a, dall’associazione Fondazionee dall’associazione Svimar, che in occasione dell’arrivo delhanno organizzato per visitatori e turisti, la possibilità di visitare con navette da e per la stazione di, le attrazioni naturalistiche e storiche site nei comuni della Valle del Sele, degli Alburni e del Tanagro.