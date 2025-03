Anteprima24.it - Controlli gestione delle acque reflue: una denuncia dei carabinieri in Irpinia

Tempo di lettura: < 1 minutoIdel nucleo forestale di Castel Baronia, in sinergia con i colleghi dell’arma territoriale, a seguito di attività di controllo inerente alla corretta, hannoto un imprenditore del posto, ritenuto responsabile di violazioni in materia ambientale.In particolare, ihanno accertato che un uomo esercitava la propria attività convogliando ledi prima pioggia del piazzale adibito alla lavorazione direttamente nella pubblica fognatura in assenza della prevista autorizzazione.A seguito dell’irregolarità riscontrata, l’imprenditore è stato deferito in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale di Avellino per scarico illecitoindustriali. Icontinueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.