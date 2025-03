Anteprima24.it - Controlli a tappeto dei Carabinieri, fioccano denunce e proposte per foglio di via

Tempo di lettura: 2 minutiIn linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue l’attività di controllo da parte deidel Comando Provinciale di Avellino con l’effettuazione di servizi mirati, soprattutto nei comuni e nelle fasce orarie maggiormente esposte, finalizzati alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio e soprattutto al contrasto delle attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti.In tale contesto, la scorsa notte, le Compagniedi Mirabella Eclano, Solofra, Baiano ed Avellino, hanno eseguito mirati servizi notturni di controllo del territorio, impiegando complessivamente 10 equipaggi.Attraverso la predisposizione di circa 40 posti di controllo, i militari hanno proceduto a controllare gli occupanti di centinaia di veicoli ed a deferire in stato di libertà:· per gestione e trasporto illeciti di rifiuti pericolosi e non, possesso ingiustificato di strumenti atto allo scasso ed uso di atto falso, una coppia di cittadini di origini rumente, da tempo noti alle Forze dell’Ordine, fermati a Sant’Angelo all’Esca mentre viaggiavano a bordo di furgone dotato di targhe polacche, ma risultato regolarmente immatricolato in Italia.