Bergamonews.it - Contro la recinzione di una casa, si ribaltano in auto: feriti due 18enni

Castione della Presolana. Attimi di paura per duea bordo di una Fiat 600 che mercoledì sera, 12 marzo, sono finitiladi unae si sono ribaltati forse a causa della scarsa visibilità.L’incidente intorno alle 21 sulla provinciale della Valle Seriana, all’altezza di via Sant’Antonio a Castione della Presolana. I due giovani, soccorsi in codice giallo, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.Sul posto due ambulanze, l’medica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Clusone.