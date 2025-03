Juventusnews24.com - Continassa Juve: doppia seduta per la squadra di Thiago Motta. Tre bianconeri si allenano ancora a parte

Le ultime notizie di formazione in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La preparazione della trasferta di domenica a Firenze è passata, nella giornata di oggi, 12 marzo, per una doppia seduta al Training Center. Il gruppo si è ritrovato sia al mattino che al pomeriggio. Nella prima sessione, i bianconeri hanno principalmente affrontato test atletici in campo. Nel pomeriggio, invece, spazio al lavoro sulla forza, in palestra. Domani la preparazione prosegue, appuntamento fissato al mattino.