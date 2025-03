Secoloditalia.it - Conte tutto da ridere: su Trump e Kiev il suo inglese maccheronico alla Giggino Di Maio disorienta la giornalista. E non solo (video)

L’unica certezza che abbiamo su Giuseppe, tra incursioni in ambito europeo e irruzioni a spot in sede nazionale, è che giravolte e tuffi carpiati annunciati gli riescono meglio delle dichiarazioni ufficiali con cui vorrebbe dargli seguito in ambito istituzionale. Specie se, per spiegare la notizia del giorno a un’ampia platea in ascolto, bisogna ricorrere all’. Un’idioma che, però, non può essere adottato nella versione del suo ex delfino,Di. Intendiamoci: non che il leader pentastellato attualmente in carica riesca a fare di meglio: ma di certo, qualcosina in più ci si aspetterebbe dal leader della frastagliata e terremotata galassia grillina.Guerra? Si maall’: le curiose dichiarazioni dipoliglottaE così, Giuseppe, ex presidente del Consiglio e attuale leader del Movimento 5 Stelle, torna a dispensare perle di saggezza geopolitica con la solennità di un oracolo di mitologiche ascendenza, senza però assolvere al compito della intrinseca chiarezza di rimando.