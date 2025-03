Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Il 15 marzo non possiamo essere in piazza accanto a chi vuole il riarmo. Basta con le ambiguità, servono posizioni chiare”. Su La7

“Piano didi von der Leyen? Ventisette leader europei hanno sottoscritto questo delirio collettivo: anziché ammettere i fallimenti di questi 3 anni, perseguono nel fallimento della politica e della diplomazia europea. L’unica però che ha dichiarato che la soluzione c’è è la Meloni. E quale è la soluzione? Non chiamiamolo piano di, ma piano di difesa, così suona meglio e non preoccupiamo le nostre opinioni pubbliche. Ridicola“. È la tagliente critica pronunciata a Dimartedì (La7) dal presidente del M5s, Giuseppe, alla posizione di Giorgia Meloni sul piano dieuropeo, aggiungendo: “Con questo piano nell’esercito italiano dovranno esserci 40mila militari in più nei prossimi 5-8 anni. Questa tensione che stiamo creando ci porterà ovviamente a maggiore insicurezza e incertezza.