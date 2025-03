Ilnapolista.it - Conte, è finito il febbraio nero: da marzo a maggio le sue squadre volano (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

, èil: dale sue. Scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:Ilsembra già un brutto ricordo eha rilanciato le ambizioni die i suoi ragazzi. Del resto, lo dice la storia del tecnico: negli ultimi mesi di stagione le suechiudono in crescendo. Traviaggia a una media di 2,33 punti a partita: una marcia che probabilmente basterebbe per brindare all’ennesima impresa sportiva. E adesso si prepara alla grande volata col vento in poppa, grande fiducia, ritrovata consapevolezza e possibilità di poter scegliere di partita in partita la formazione migliore. Un lusso all’improvviso, dopo aver affrontato un mese con gli uomini contati. «Fidatevi di me»,si toglie i sassolini dalle scarpe, ha ricevuto critiche che non si aspettava (Repubblica)Antonioe quel «fidatevi di me» che Repubblica Napoli – con Marco Azzi – legge come risposta a critiche che il tecnico salentino ha ricevuto sin dall’inizio e che non si aspettava visto che è arrivato a Napoli per riportare alla vita un paziente in coma profondo.