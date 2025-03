Iltempo.it - Conte: "Con i soldati ucraini mi scuserei per la follia dell'Europa"

Il piano di riarmo annunciato dalla presidentea Comissione europea Ursula von der Leyen "è sbagliato e privo di razionalità politica". Giuseppene è convinto. Ospite a Dimartedì, il programma di politica e di attualità condotto da Giovanni Floris, il leader del Movimento 5 Stelle lo ha ribadito. "Cosa direbbe ad un soldato ucraino?": ha chiesto il giornalista Antonio Di Bella all'ex premier., senza esitare, ha risposto: "Gli direi: mi scuso per la, c'era un negoziato dopo 1-2 mesi dall'aggressione, avremmo dovuto sederci a quel tavolo a Istanbul e negoziare per voi, chiudendo subito la partita a vostro favore a condizioni sicuramente più favorevoli. Vi abbiamo dato l'illusione di aiutarvi e non vi stiamo affatto aiutando, non siamo capaci di sederci a quel tavolo, vi chiedo scusa a nome di un'inetta, imbelle e deficitaria sul piano di qualsiasi strategia politica", ha scandito in collegamento con lo studio.