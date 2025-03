Liberoquotidiano.it - Contanti, dopo gli anziani i giovanissimi: ora sono loro ad amare il cash

Leggi su Liberoquotidiano.it

Seppur con un po' di ritardo rispetto agli altri Stati Ue, anche l'Italia ora sta vivendo un consolidamento nell'uso dei pagamentiless dovuto a una maggior richiesta da parte dei cittadini agli esercenti e a una maggiore facilità di utilizzo grazie alla diffusione di smartphone e wearable, ossia orologi, anelli e bracciali. Nonostante l'aumento delless restano differenze importanti nei settori di utilizzo e timori soprattutto da parte dei. Del resto anche molte impreseancora restie nei confronti delle soluzioni tecnologiche più impattanti e, ancora oggi, molte aziende considerano l'e-commerce B2B meno strategico per la crescita delbusiness. Questi, in sintesi,i dati che emergono dalle survey su cittadini ed imprese condotta dalla Communityless Society di The European House - Ambrosetti, il cui Forum Finale si terrà il 3 aprile 2025 a Villa d'Este (Cernobbio).