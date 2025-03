Consigli Fantacalcio 29 giornata | chi schierare e chi no

Leggi su Ilnerazzurro.it

29. Scopri i migliori giocatori daper la 29ªdi Serie A. Analizziamo le scelte ideali basandoci su statistiche, stato di forma e rendimento fantacalcistico. Ottimizza la tua formazione e ottieni il massimo punteggio nel prossimo turno.Portieri daAlex Meret (Napoli) – Secondo per fantamedia dietro Milinkovic-Savic, il portiere azzurro ha subito gol nelle ultime otto partite. Contro il Venezia, il secondo peggior attacco del campionato, ha un’ottima chance per un clean sheet.Mile Svilar (Roma) – La Roma è reduce da 11 risultati utili consecutivi, e il portiere belga ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare. Ottima scelta per chi cerca sicurezza tra i pali.Nicola Leali (Genoa) – Con un solo gol subito nelle ultime quattro partite a Marassi e sette clean sheet nelle ultime 15 giornate, Leali è una scommessa affidabile per questa