Conferenza stampa Van Persie: «Rigore dubbio, ma sull'Inter e Thuram dico questo»

di RedazioneVan, le parole del tecnico olandese: le dichiarazioni dopo il match contro l’InterIl tecnico del Feyenoord Robin Vanha parlato indopo la gara di Champions League contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni:LA GIOIA – «I ragazzi hanno dato veramente tantissimo, hanno difeso molto bene anche: magari in qualche momento doveva andare meglio ma abbiamo giocato contro una squadra fortissima. Quando pressano o escono in transizione sono di altissimo livello. Non è mai bello subire un gol così presto: anche i nostri tifosi hanno cantato tutta la partita, è stato molto bello. I ragazzi hanno dato tutto, non hanno mai mollato e non posso chiedere di più»MIGLIORAMENTI – «Dopo l’1-1 potevamo fare di più, è vero: è ottimo pareggiare ma dovevamo fare altri due gol.