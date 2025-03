Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi post Inter Feyenoord: «Felici di essere in questo club, in un’atmosfera magica come San Siro. Infortuni? Ecco come stanno Frattesi e de Vrij, gli altri…»

di Redazione: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo il successo agli ottavi di Champions LeagueLadi Simoneal termine di, gara di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League vinta dai nerazzurri per 2 a 1.SODDISFAZIONE – «Chiaramente sono molto soddisfatto, entrare nei quarti è un qualcosa di importante. Dico grazie ai ragazzi, mi complimento davanti a voi perché sento pochi complimenti per loro, quindi li faccio io pubblicamente. Grande affetto ce lo danno i nostri tifosi, ci basta quello, ma vorrei sentirne ancora di più perché stiamo facendo cosi grandissime e nulla è scontato nel calcio».IN TRIBUNA C’ERA SPIKE LEE, SI PUÒ DIRE ‘GOT GAME’? – «Sono orgoglioso, sono un allenatore felice perché vede una squadra che non molla mai.