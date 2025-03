Sport.quotidiano.net - Conference League in tv: orari e dove vedere le partite. Guida completa agli ottavi

Roma, 12 marzo 2025 – Domani ci sarà il ritorno deglidi finale di. La Fiorentina di Palladino è chiamata a ribaltare la sconfitta per 3-2 rimediata in Grecia contro il Panathinaikos: il match del Franchi andrà in scena alle 21. Allo stessoo dei viola scenderà in campo anche il Chelsea di Maresca contro il Copenaghen, così come il Vitoria Guimaraes e il Legia Varsavia, rispettivamente contro Betis e Molde FK. Alle 18:45, invece, si giocheranno Djurgarden – Pafos, Lugano – NK Celje, Rapid Vienna – Borac Banja Luka e Cercle Brugge – Jagiellonia. Lepiù importanti deglidi finale La Fiorentina è reduce dalla sconfitta per 3-2 rimediata allo Spyros Louis contro il Panathinaikos: i viola sono andati sotto 2-0 dopo venti minuti e hanno riacciuffato la partita con Beltran e Fagioli, ma poi Tete al 55' ha regalato la vittoria ai biancoverdi.