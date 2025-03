Oasport.it - Conegliano-Developres Resovia oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

mercoledì 12 marzo (ore 20.30) si gioca, ritorno dei quarti di finale della2024-di. Le Campionesse d’Europa scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per fronteggiare la compagine polacca, sconfitta con un secco 3-0 nell’incontro d’andata dopo una splendida rimonta confezionata nel terzo set. Alle Pantere basterà conquistare due set per qualificarsi alle semifinali.La corazzata veneta è molto vicina all’obiettivo e partirà con tutti i favori del pronostico contro un’avversaria sconfitta in due occasioni anche durante la fase a gironi, ma non dovrà sottovalutare la loro voglia di rivalsa e di rimonta. Le ragazze di coach Daniele Santarelli cercheranno di prolungare la propria imbattibilità, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, si giocherebbe il golden set di spareggio.