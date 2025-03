Inter-news.it - Condò elogia: «L’Inter passa in scioltezza: bilancio più che positivo!»

Leggi su Inter-news.it

vincendo per 2-1 contro il Feyenoordai quarti di Champions League. Partita quasi perfetta dei nerazzurri. Il giornalista Paoloha commentato la partita dei nerazzurri.archivia senza problemi la pratica Feyenoord accedendo ai quarti di finale dove incontrerà il Bayer Monaco. Simone Inzaghi sia prima contro il Monza che oggi contro il Feyenoord si era già portato avanti con le rotazioni per avere giocatori pronti e freschi contro l’Atalanta in campionato. Il giornalista Paolol’operato di Simone Inzaghi: «vince ma riesce anche a dosare le forze. Basti pensare che Bastoni entra solo alla fine contro il Feyenoord. Lautaro Martinez ha riposato, lo stesso Nicolò Barella. Probabilmente ne avevano bisogno. E poi vista l’Atalanta di domenica, è chiaro checi deve arrivare con una freschezza atletica il più possibile pronunciata.