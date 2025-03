Lanazione.it - Concorso “Art Bonus 2025”. Il Comune di San Giovanni di nuovo in lizza

Arezzo, 12 marzo– Per il secondo anno consecutivo, ildi SanValdarno è stato selezionato per il prestigiosoArt, grazie alla mostra “Bizzarro e capriccioso umore.da San, pittore senza regola alla corte medicea”. Il, organizzato dal Ministero della Cultura in collaborazione con Ales Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC, ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro di istituzioni e mecenati che, attraverso questa misura fiscale, contribuiscono al recupero e alla promozione del patrimonio culturale italiano. Questa mattina, lunedì 10 marzo, è stata pubblicata la lista dei progetti selezionati per ilArt, e SanValdarno figura nuovamente tra i partecipanti. La mostra candidata, promossa dall’Amministrazione comunale tra il 2023 e il 2024, fa parte del progetto “Terre degli Uffizi”, nato dalla collaborazione tra Le Gallerie degli Uffizi e la Fondazione CR Firenze, nell’ambito delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.