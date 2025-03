Ilfattoquotidiano.it - Concorrenza di Byd, crollo vendite in Europa e problemi per Model 3: la tempesta perfetta di Tesla. E Trump ne compra una

Sembra unaquella che si sta abbattendo sue sul suo patron, Elon Musk, braccio destro del Presidente. Il costruttore texano di auto elettriche, infatti, sta annaspando in Cina – primo mercato del mondo e ancora primo per numero di EV assorbite –, specie per via delladi BYD.Nell’ultimo pentamestreha perso costantemente quota sul mercato cinese e a febbraio le consegne sono crollate del 49% rispetto all’anno precedente, raggiungendo appena 30.688 veicoli, il dato mensile più basso dal lontano luglio 2022, quando ne furono consegnate 28.217. Ogginon arriva al 5% di quota di mercato in Cina, in buona compagnia di molti costruttori stranieri, soppiantati da quelli locali.BYD, di contro, ha una fetta di mercato in Cina che si avvicina al 15%.